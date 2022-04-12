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الاتحاد × الاتحاد المصراتي.. النصر × شباب الجبل في الدوري الليبي.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 12 أبريل 2022, 03:15 مساء
الاتحاد × الاتحاد المصراتي.. النصر × شباب الجبل في الدوري الليبي.. الثلاثاء
مباراة لفريق الاتحاد المصراتي في الدوري الممتاز. (صفحة نادي الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين بالدوري الليبي لكرة القدم، على ملعب أبوسليم سيشهد اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والذي يجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ25 نقطة من 11 مباراة مع ضيفه الاتحاد المصراتي رابع المجموعة بـ19 نقطة من 13 مباراة، بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين محمد بلعم وأسامة الورفلي، والحكم الرابع محمد السرتاوي.

وعلى ملعب بنينا شباب الجبل ثامن المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من 15 مباراة يحل ضيفا على النصر ثالث المجموعة بـ30 نقطة من 15 مباراة، بإدارة الحكم حمزة معتوق والمساعدان إبراهيم أبوكوز وطه قاسم والحكم الرابع محمد العفاس.

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