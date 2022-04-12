سباعية جديدة للمجد في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريق المجد ورقة التأهل للدور ثمن نهائي في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين، بعد الفوز على قدامى الظهرة، الإثنين، بسباعية نظيفة، أدار المباراة الحكمان الشارف الفزاني ومحمد الثموني.

وتوج لاعب المجد هشام عاشور بجائزة أفضل لاعب في المباراة، وسبق للمجد الفوز في مباراة الافتتاح بسبعة أهداف مقابل هدف (7-1).

اليوم الثلاثاء سيكون الموعد مع مباراة قدامى زناتة والشط، والأربعاء، أبومليانة يتلقي أبوسليم، والخميس، المدينة يتبارى مع اليرموك.

مفكرة النتائج

المجد × الترسانة (7-1)

الشط × الأهلي طرابلس (4-3)

أبومليانة × الشرطة (7-5)

الوحدة × اليرموك (3-2)

الظهرة × الترسانة (2-1)

الأهلي طرابلس × زناتة (2-1)

الشرطة × أبوسليم (4-2)

الوحدة × المدينة (1-1)

المجد × الظهرة (7-0)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)