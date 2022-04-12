فوز طائرة المعمورة في مهرجان سلام ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس فعاليات مهرجان سلام ليبيا تحت إشراف وتنظيم مكتب الرياضة بطرابلس.

وجرت أمس الإثنين بالقاعة الكبرى مباريات بطولة الكرة الطائرة، وانتهت بفوز المعمورة على غريان بنتيجة شوطين لشوط واحد، تقدم فريق المعمورة بنتيجة الشوط الأول (26-24)، والشوط الثاني انتهى لصالح غريان (25-21)، والشوط الحاسم لصالح المعمورة (15-6).

أدار المباراة الحكمان إسماعيل الكيلاني وعبدالسلام البكراوي والمسجل علي شتيوي.

كما انطلق بمهرجان سلام ليبيا منافسات قدامى كرة السلة بمبارتين انتهيتا بفوز فريق الراحل هشام أبوالخيرات على فريق المرحوم محمد عبيده (39-29)، وفوز فريق المرحوم أحمد عبدو على وسام أبوالخيرات (37-30).

ويتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مبارتين الأولى تجمع فريق المرحوم هشام أبوالخيرات مع فريق المرحوم أحمد عبدو، ويعقبها مباراة فريق المرحوم وسام أبوالخيرات مع فريق المرحوم محمد عبيده.