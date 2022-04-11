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بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 11:22 مساء
بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز
مشاهدة مباراة «الصداقة » و«الأخضر» في الدوري الليبي الممتاز. (بث مباشر)
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يشهد ملعب «شحات»، مواجهة بين فريق «الصداقة» أمام نظيره «الأخضر»، ضمن منافسات الأسبوع السابع إياب لمنافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب فرق المجموعة الأولى، للموسم الجاري (2021-2022).

لمشاهدة البث المباشر لمباراة الصداقة والأخضر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويحتل «الأخضر» المركز الثاني برصيد 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات، بينما يأتي «الصداقة» سادسًا برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات.

يذكر أن «الأخضر» فاز على «الصداقة» في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

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