بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شحات»، مواجهة بين فريق «الصداقة» أمام نظيره «الأخضر»، ضمن منافسات الأسبوع السابع إياب لمنافسات بطولة الدوري الليبي لكرة القدم لحساب فرق المجموعة الأولى، للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويحتل «الأخضر» المركز الثاني برصيد 34 نقطة جمعها من 10 انتصارات و4 تعادلات، بينما يأتي «الصداقة» سادسًا برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات.

يذكر أن «الأخضر» فاز على «الصداقة» في مباراة الذهاب بهدف دون رد.