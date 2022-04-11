بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، مواجهة بين فريق التعاون مع نظيره الأهلي بنغازي، ضمن منافسات الأسبوع السابع لمرحلة الإياب لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم على صعيد فرق المجموعة الأولى للموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن فريق الأهلي بنغازي حقق الفوز على نظيره التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في في لقاء الذهاب بالدوري الليبي الممتاز.

ويتصدر الأهلي بنغازي لائحة ترتيب فرق المجموعة برصيد 38 نقطة من 12 انتصارًا وتعادلين، بينما يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات.