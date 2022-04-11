قناة «WTV».. تبث استديو تحليليا قبل مباراة التعاون والأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبث قناة «WTV» استديو تحليليًا قبل مباراة «التعاون» و«الأهلي بنغازي»، بنصف ساعة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، بتوقيت ليبيا، اليوم الإثنين.

يقدم الاستديو التحليلي عبدالرازق بالحاج، في حضور خبراء كرة القدم الليبية أسامة الفزاني وعلي ارحومة ورمزي اسويكر.

ويتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم، على ملعب البيضاء، «التعاون» يلتقي «الأهلي بنغازي»، بإدارة الدولي أحمد الشلماني والمساعدين عطية محمد ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع الطاهر فرج.

وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان، الأولى تجمع «الهلال» و«خليج سرت» بداية من الساعة 9:30 مساءً، بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عبدالباسط سعيد ووليد أبوحرارة، والحكم الرابع نصيب الهواري، وتعقبها مباراة «الصداقة» و«الأخضر» بإدارة الحكم عبدالله الجديدي والمساعدين باسم سيف النصر وموسى العوامي والحكم الرابع مفتاح العلمي.

وغدًا الثلاثاء بملعب بنينا، «النصر» يتبارى مع «شباب الجبل»، بإدارة الحكم حمزة معتوق والمساعدين إبراهيم أبوكوز، وطه قاسم والحكم الرابع محمد العفاس.

كما يقام غدًا الثلاثاء اللقاء المؤجل بين «الاتحاد» و«الاتحاد المصراتي» على ملعب أبوسليم بإدارة حكم الوسط عصام الجهاني والمساعدين محمد بلعم وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد السرتاوي.