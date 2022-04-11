التحدي ينعش حظوظه بالبقاء في الدوري الممتاز بعد فوز درامي على دارنس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

في مباراة دراماتيكية شهدت تسجيل 5 أهداف حقق فريق التحدي فوزا معتبرا ينعش آماله في البقاء في الدوري الممتاز بعد أن وصل إلى النقطة 11 في انتظار باقي مباراته بعد فوزه أمس الأحد على فريق دارنس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب شهداء بنينا.

جاء ذلك لحساب الجولة السابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

شهد الشوط الأول تسجيل ثلاثة أهداف حيث بادر التحدي بالتسجيل منذ الدقيقة السابعة عن طريق مهاجمه محمد المكاري، وعزز مدافع التحدي طاهر البراعصي النتيجة برأسية ثانية سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وبنيران صديقه استطاع دارنس تقليص الفارق في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح التحدي.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة حتى الدقيقة 85 حتى استطاع لاعب فريق دارنس رامي الطالب تعديل النتيجة في الدقيقة 85 بكرة قوية غالطت حارس مرمي التحدي محمد عياد لتعلن هدف التعادل لدارنس.



وقبل نهاية المباراة بدقيقة من الزمن المضاف الدقيقة 94 تحصل فريق التحدي على ركلة جزاء تقدم لها لاعب التحدي طاهر البرعصي وسجل منها الهدف الثالث للتحدي لتنتهي المباراة بفوز التحدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مستهل مباريات الأسبوع السابع إيابا.

بهذه النتيجة وصل فريق التحدي إلى النقطة 11 ويتبقى له مباراتان أمام الهلال في الأسبوع الثامن والتعاون في الأسبوع التاسع، أما فريق دارنس رصيده من النقاط 14 نقطة.