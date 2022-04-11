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3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 11 أبريل 2022, 03:00 مساء
3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
مباراة الأهلي بنغازي ودارنس في الدوري الليبي. (صفحة نادي الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)
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يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع ثلاث مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم، على ملعب البيضاء، التعاون يلتقي الأهلي بنغازي، بإدارة الدولي أحمد الشلماني والمساعدين عطية محمد منجي أبوشكيوه والحكم الرابع الطاهر فرج.

وعلى ملعب بنينا ستقام مباراتان، الأولى تجمع الهلال وخليج سرت بداية من الساعة 9:30 مساء، بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عبدالباسط سعيد ووليد أبوحرارة والحكم الرابع نصيب الهواري، ويعقبها مباراة الصداقة والأخضر بإدارة الحكم عبدالله الجديدي والمساعدين باسم سيف النصر وموسى العوامي والحكم الرابع مفتاح العلمي.

وغدا الثلاثاء بملعب بنينا، النصر يتبارى مع شباب الجبل، بإدارة الحكم حمزه معتوق والمساعدين إبراهيم أبوكوز، وطه قاسم والحكم الرابع محمد العفاس.

كما يقام غدا الثلاثاء اللقاء المؤجل بين الاتحاد والاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم بإدارة حكم الوسط عصام الجهاني والمساعدين محمد بلعم وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد السرتاوي.

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