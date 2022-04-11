النصر يلتقي الهلال في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة أبوخمادة ببنغازي، الإثنين، آخر مباريات الأدوار التمهيدية لكأس ليبيا لكرة السلة، وتجمع النصر والهلال، والفائز منهما سيكمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي رفقة فرق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد.

يشار إلى أن نهائيات كأس ليبيا لكرة السلة ستقام بمدينة بنغازي، كما سبق وانطلقت ببنغازي المرحلة التمهيدية الثانية لكأس ليبيا لكرة السلة لفرق المجموعة الثانية بنظام النصف دوري، وشارك في المرحلة التمهيدية فرق النصر والهلال والأهلي بنغازي، ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني، للنهائيات على مستوى ليبيا.

وأولى المباريات انتهت بفوز الأهلي بنغازي على الهلال بنتيجة 69 /51، كما يشار إلى أن المجموعة الأولى أكملت مبارياتها وتأهل منها للنهائيات فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد.