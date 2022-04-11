علي بركات رئيسا للاتحاد الليبي للهابكيدو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للهابكيدو، إحدى فروع لعبة التايكوندو، جلستها الانتخابية بصالة الاتحادات الرياضية بطرابلس، بحضور ثمانية أندية، وهي: (بلخير، وغوط الشعال، وشهداء عبدالجليل، ويفرن، والوحدة الزنتان، والوفاء، والغيران، والتضامن)، وتغيب ناديا المجد، وناصر بغريان.

وجرى في الاجتماع انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة علي المبروك بركات ونائبه أبوبكر محمد الحداد، والأمين العام ارحومة عزيز سوط، وأمين الصندوق رفيق أبوبكر البدوي، وعضوية نزار تاج الدين الدلال، وهيثم سعيد أبوالأشناب، وهشام الفرجاني الطياري.

أشرف على الانتخابات لجنة برئاسة عبدالمنعم سوف الجين، وعضوية أحمد الطويل، ويونس الحمادي.

وتشكلت لجنة الاستئناف برئاسة فؤاد برغش، وعضوية حسين أبوعرقوب ووليد حبيب مبارك، وراقبها من اللجنة الأولمبية الليبية نوري الشحومي.

علي بركات رئيسا للاتحاد الليبي للهابكيدو. (فيسبوك)