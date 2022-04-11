تعادل الوحدة والمدينة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الأحد، على ملعب نادي المجد بطرابلس، ضمن بطولة شعماش لقدامى اللاعبين، مباراة واحدة، جمعت قدامى الوحدة والمدينة.

جاء شوط المباراة الأول لصالح الوحدة بهدف للاعب مفتاح غيضان، وفي الشوط الثاني تمكن المدينة من التعديل بهدف سمير الوهيح لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لهدف (1-1)، أدار المباراة الحكمان أشرف البلسوس ولطفي بللو، وتحصل على جائزة أفضل لاعب من الوحدة رياض التواتي.

يتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباراة قدامى الظهرة والمجد، والثلاثاء زناتة والشط، والأربعاء، أبومليانة مع أبوسليم، والخميس المدينة يلتقي اليرموك.