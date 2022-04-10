الاتحاد يصل للنقطة 25 بالفوز على أبوسليم بثنائية والأهداف تصل إلى 303

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فاز فريق الاتحاد على فريق أبوسليم بثنائية مقابل هدف، سجل أهداف الاتحاد عمر الخوجة ومحمد المهدبي، وسجل هدف أبوسليم أيمن حريبش في المباراة التي أقيمت بملعب مصراتة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الأول من مرحلة الإياب.

فريق الاتحاد أضاف 6 نقاط في رصيده بعد اعتماد لجنة المسابقات مباراة فريق الاتحاد مع الشط وفوزه على فريق أبوسليم؛ حيث أصبح رصيده 25 نقطة في المركز الأول من 11 مباراة في المجموعة الثانية.

مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع السادس إيابًا 303 أهداف بواقع 178 في المجموعة الأولى و125 في المجموعة الثانية.