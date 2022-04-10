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الأهلي طرابلس في دور الـ16 لكأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 10 أبريل 2022, 04:43 مساء
الأهلي طرابلس في دور الـ16 لكأس ليبيا
مباراة الأهلي طرابلس والفالوجا. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تأهل فريق الأهلي طرابلس إلى الدور الـ16 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم بعد ما اجتاز الدور الـ32 بالفوز على فريق الفالوجا بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت أمس السبت على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس.

أهدر الأهلي طرابلس في الشوط الأول العديد من الفرص وسط تكتل دفاعي لفريق الفالوجا؛ حيث انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استطاع مهاجم فريق الأهلي طرابلس معتز المهدي تسجيل ثنائية والمهاجم أنيس سلتوا سجل هدفًا لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

فريق الأهلي طرابلس هو الفريق العاشر الذي تأهل إلى الدور الـ16؛ حيث تأهل قبله فرق المدينة والسويحلي والأولمبي ودارنس والتعاون والهلال والصداقة وبنغازي الجديدة والهلال سبها.

وشهد دور الـ32 مفاجآت بخروج فرق الدوري الممتاز ومن بينها فريق الخمس وشباب الجبل، وسط ترقب لختام  باقي مباريات الكأس المؤجلة.
 
المباريات المؤجلة  
مباراة المحلة مع أبوسليم، والاتحاد المصراتي مع اتحاد الجمارك، والأهلي بنغازي مع المنار، والأخضر مع نجوم بنغازي، والنصر مع المروج، والاتحاد مع الجزيرة.

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