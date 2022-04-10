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«طائرة ورشفانة» تحلق عاليا في مهرجان «سلام ليبيا» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 10 أبريل 2022, 04:28 مساء
«طائرة ورشفانة» تحلق عاليا في مهرجان «سلام ليبيا» (صور)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس السبت، بالقاعة الكبرى بطرابلس بطولة الكرة الطائرة ضمن مهرجان سلام ليبيا الرمضاني تحت إشراف وتنظيم مكتب الرياضة بطرابلس وبمشاركة 6 فرق، وزعت على مجموعتين.

المجموعة الأولى
طرابلس واسبيعة وورشفانة.

المجموعة الثانية
غريان وصبراتة والمعمورة.

ومباراة الافتتاح انتهت بفوز ورشفانة على فريق أسبيعة بشوطين لشوط واحد، تقدم أسبيعه بنتيجة الشوط الأول (25-23)، والشوط الثاني لصالح ورشفانة (25-20)، فتم اللجوء للشوط الحاسم الذي انتهى لصالح ورشفانة (15-9)، أدار المباراة الحكمان عبدالسلام البكراوي وعلي شتيوي والمسجل إسماعيل الكيلاني.

جدول المباريات
غدا الإثنين 10 رمضان، غريان يلتقي المعمورة، الأربعاء 12 رمضان، طرابلس مع أسبيعة، الإثنين 17 رمضان صبراتة تلتقي المعمورة، الأربعاء 19 رمضان، طرابلس تلتقي ورشفانة، الخميس 20 رمضان، غريان يتبارى مع صبراتة، السبت 22 رمضان، المباراة النهائية وتجمع أول المجموعة 1 مع أول المجموعة 2.

مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
مهرجان سلام ليبيا. (فيسبوك)
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