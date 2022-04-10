فوز الشرطة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، على ملعب نادي «المجد» بطرابلس مباراة واحدة ضمن بطولة شعماش لقدامى اللاعبين، انتهت بفوز «الشرطة» على «أبوسليم» بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأدار المباراة الحكمان علي حمزة الثموني ومحمد الهوني.

باقي المرحلة الأولى

اليوم الأحد 9 رمضان سيكون الموعد مع مباراة قدامى «الوحدة» و«المدينة»، وغدًا الإثنين 10 رمضان، «الظهرة» يلتقي «المجد»، والثلاثاء 11 رمضان، «زناتة» و«الشط»، والأربعاء 12 رمضان، «أبومليانة» مع «أبوسليم»، والخميس 13 رمضان، «المدينة» يلتقي «اليرموك».

مفكرة النتائج

المجد × الترسانة (7-1).

الشط × الأهلي طرابلس (4-3).

أبومليانة × الشرطة (7-5).

الوحدة × اليرموك (3-2).

الظهرة × الترسانة (2-1).

الأهلي طرابلس × زناتة (2-1).

الشرطة × أبوسليم (4-2).

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)