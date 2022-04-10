الدرباسي والبشتي بطلا شطرنج الزاوية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختتمت بصالة بيت شباب الزاوية بطولة الشطرنج الرمضانية، تحت إشراف وتنظيم اتحاد الشطرنج بالمنطقة الغربية، وبمشاركة 60 لاعبًا، وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي:

توج بالترتيب الأول اللاعب البشير الدرباسي برصيد 7.5 نقطة، تساوى بعدها أربعة لاعبين برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل جاء ثانيًا امجد فتحي، وثالثًا موسى أبوعنزة، ورابعًا عمر صلاح فطيس، وخامسًا كمال الطوير.

فئة الناشئين

أول الترتيب اللاعب محمد مدحت البشتي بـ6 نقاط، وبكسر التعادل جاء ثانيًا اللاعب عاصم صلاح بودر، وثالث الترتيب اللاعب أحمد محمد أبوزريبة بـ5 نقاط.

منافسات الشطرنج. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج. (فيسبوك)