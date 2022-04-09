الليبي بنور يقود «الكوكب» السعودي للفوز في نصف نهائي البراعم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تمكن فريق براعم «الكوكب» السعودي الذي يشرف عليه المدرب الليبي جمال بنور من تحقيق الفوز على فريق «الجبلين» في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة المملكة العربية السعودية للبراعم تحت 13 عامًا، أمس الجمعة.

جاء فوز «الكوكب» على حساب «الجبلين» بهدف نظيف، وجاء الهدف الوحيد في شوط المباراة الثاني بإمضاء هداف الفريق عبدالرحمن السفياني، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الجمعة المقبل بمدينة الحائل.

وفي سياق متصل ستقام، اليوم السبت، المباراة الثانية في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة براعم المملكة العربية السعودية، وتجمع براعم «العروبة» و«العدالة».