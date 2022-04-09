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«الأهلي طرابلس» يلتقي «الفالوجا» في مسابقة الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 09 أبريل 2022, 04:57 مساء
«الأهلي طرابلس» يلتقي «الفالوجا» في مسابقة الكأس
مباراة للأهلي طرابلس في كرة القدم. (فيسبوك)
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يشهد ملعب أبوسليم، اليوم السبت، مباراة في دور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم، وتجمع فريقي «الأهلي طرابلس» و«الفالوجا»، وسبق وفاز «الأولمبي» على «الظهرة» بهدف، وفاز «السويحلي» على «البشائر».

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ومن الفرق التي تأهلت للدور المقبل، «السويحلي» بعد فوزه على «البشائر» بركلات الترجيح (3-2).

أيضًا فاز التعاون على الأفريقي (1-0)، و«بنغازي الجديدة» على «شباب الجبل» (1-0)، و«الهلال» على «التحدي» (1-0)، و«المدينة» على «الشط» (2-0)، و«الهلال سبها» على «الخمس» بركلات الترجيح (7-6)، و«الأولمبي» على «الشط» (2-0).

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