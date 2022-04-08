بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × أبوسليم» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب المدينة الرياضية بمدينة مصراتة، مواجهة بين فريق الاتحاد مع نظيره أبو سليم، في لقاء مؤجل من الأسبوع الأول لمرحلة الإياب، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

وقبل المباراة يحل فريق الاتحاد في المرتبة الثالثة مؤقتاً برصيد 22 نقطة، بعد خوضه عشر مباريات، في المقابل، يحل فريق أبوسليم في المركز السادس برصيد 19 نقطة، جمعها بعد خوضه 14 مباراة.