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قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد وأبو سليم في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 08 أبريل 2022, 10:37 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد وأبو سليم في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد وأبو سليم في الدوري. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة الاتحاد، أمام نظيره أبو سليم، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة، ورمزي سويكر، وأسامة الفزاني.

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الاتحاد وأبو سليم عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

وقبل المباراة يحل فريق الاتحاد في المرتبة الثالثة مؤقتاً برصيد 22 نقطة، بعد خوضه عشر مباريات، في المقابل، يحل فريق أبوسليم في المركز السادس برصيد 19 نقطة، جمعها بعد خوضه 14 مباراة.

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