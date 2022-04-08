فوز قدامى الظهرة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملعب نادي المجد بطرابلس، بطولة المرحوم شعماش، لقدامى اللاعبين.

وفى آخر النتائج المسجلة فاز أمس الظهرة على الترسانة بنتيجة هدفين لهدف (2/1)، وأدار المباراة الحكمان محمد الهوني وعبدالجليل عبدالعاطي.

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وتحصل لاعب الظهرة عبدالمنعم إسماعيل، على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتقام مساء الجمعة مباراة بين فريق الأولمبي والأهلي طرابلس، وغدا السبت أبوسليم يواجه الشرطة.

نتائج المباريات

المجد × الترسانة: 7/ 1.

الشط × الأهلي طرابلس: 4/ 3.

أبومليانة × الشرطة: 7/ 5.

الوحدة × اليرموك: 3 / 2.

الظهرة × الترسانة: 2 / 1.