الاتحاد يواجه أبوسليم في مباراة مؤجلة بالدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يشهد ملعب مصراته بداية من الساعة 11 مساءً، مباراة مؤجلة في المجموعة الثانية، بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجاري (2021-2022).

وتجمع المباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ثالث المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، من 10 مباريات، أمام نظيره أبوسليم سادس المجموعة برصيد 19 نقطة من 14 مباراة.

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مواعيد الجولة السابعة إيابا

وتقام خمس مباريات ضمن الأسبوع السابع إيابا للدوري الممتاز، لفرق المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل 10 أبريل، على ملعب بنينا ببنغازي، فريق التحدي يستضيف دارنس بداية من 11 مساء.

ويوم الإثنين 12 أبريل، ستقام ثلاث مباريات على ملعب البيضاء التعاون يلتقي الأهلي بنغازي بداية من 11 مساءً، وبملعب بنينا ستقام مباراتان الهلال يتبارى مع خليج سرت بداية من الساعة 9.30 مساءً، ويعقبها مباراة الصداقة والأخضر بداية من الساعة 11.45 مساءً.



والثلاثاء 12 أبريل بملعب بنينا النصر يتبارى مع شباب الجبل بداية من 11 مساءً.