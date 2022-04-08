مواصلة الاستعدادات لانطلاق مهرجان «سلام ليبيا 2» لقدامى الرياضيين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تتواصل هذه الأيام الاستعدادات والترتيبات لانطلاق المهرجان الرياضي الثاني (مهرجان سلام ليبيا 2 لقدامي الرياضيين).

ويشمل المهرجان هذا العام عديد الألعاب المختلفة في ألعاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والتنس الأرضي.

- 5 ألعاب في مهرجان سلام ليبيا الرمضاني

وتقام جميع هذه المنافسات والتي ستنطلق اليوم الجمعة، ويستمر إلى 22 منه بمشاركة العديد من الأندية، وتحتضنه قاعه طرابلس الكبرى في الفترة المسائية قبل فترة الإفطار.

وشكلت لجنة للإشراف على هذا المهرجان برئاسة أنور الطوباشي رئيسا، وعضوية زكريا زميم، وعبدالحكيم عمران.