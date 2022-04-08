اكتمال عقد الفرق المتأهلة للدور السباعي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، أسماء الفرق التي تأهلت إلى الدور السباعي للدوري الدرجة الأولى، بعد اختتام مباريات المرحلة الأولى من هذه البطولة للموسم الرياضي (2021 - 2022).

وتأهلت إلى الدور السباعي الفرق التالية:

من المجموعة الأولى: تأهل فريقا الهلال أولا والشرارة ثانيا. وفي المجموعة الثانية البرنس أولا والصقور ثانيا. والمجموعة الثالثة وفاق أجدابيا والأنوار.

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ومن المجموعة الرابعة تأهل المروج أولا، وبنغازي الجديدة ثانيا. والمجموعة الخامسة، أبي الأشهر أولا، والبشائر ثانيا. والمجموعة السادسة رفيق أولا والمستقبل ثانيا. والمجموعة السابعة أساريا أولا، والظهرة ثانيا.