بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت × النصر» في الدوري الممتاز...

يشهد ملعب «سرت»، مواجهة بين فريق خليج سرت مع نظيره النصر، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس بمرحلة الإياب في المجموعة الأولى بالدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).
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يذكر أن نادي خليج سرت يدخل هذا اللقاء وهو متذيل ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط فقط، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.
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