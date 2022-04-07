بث مباشر «WTV».. مباراة «خليج سرت × النصر» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «سرت»، مواجهة بين فريق خليج سرت مع نظيره النصر، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس بمرحلة الإياب في المجموعة الأولى بالدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

لمشاهدة البث المباشر لمباراة خليج سرت والنصر عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر لمباراة خليج سرت والنصر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يذكر أن نادي خليج سرت يدخل هذا اللقاء وهو متذيل ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط فقط، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.