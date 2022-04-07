قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة خليج سرت والنصر في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة خليج سرت أمام نظيره النصر، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة وأسامة الفزاني وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة خليج سرت والنصر عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة سرت والنصر عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يذكر أن نادي خليج سرت يدخل هذا اللقاء وهو متذيل ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط فقط، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.