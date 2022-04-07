«الأخضر» يواصل نتائجه المميزة في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل فريق الأخضر حصد نتائجه الإيجابية؛ حيث تفوق ليلة أمس على فريق شباب الجبل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف الأخضر كل من اري بابل، وعبدالرحمن العمامي وعبدالله عبدالرحيم وسجل هدفي شباب الجبل الناصري وذا سليفا.

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بهذه النتيجة، عزز فريق الأخضر وصافة الترتيب الثاني برصيد 34 نقطة، وشباب الجبل 12 نقطة.

الأهلي بنغازي × التحدي

وفي ملعب بنينا، تفوق فريق الأهلي بنغازي على فريق التحدي بهدف دون رد، سجله جمعة أبورقيقة.

ووصل الأهلي بنغازي إلى النقطة 38 والتحدي لا يزال يعاني من الإخفاقات ورصيده 8 نقاط.