تعرف على مباريات افتتاح بطولة «الغزال» بسرت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق مساء اليوم الخميس، على ملعب الكشاف بسرت، بطولة المرحوم المدرب أحمد الغزال لكرة القدم، بتنظيم وإشراف أصدقاء الفقيد، تخليدًا وعرفانًا منهم بدوره المتميز رياضيًا وتعليميًا، وبمشاركة 16 فريقًا جماهيريًا من داخل مدينة سرت.

مباراة الافتتاح ستجمع المدينة والأولمبي بداية من الخامسة مساء، ويعقبها مباراة النهضة والشعلة.

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مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة سيتجدد الموعد مع مبارتين أيضا الأولى الصمود مع الأجيال ويعقبها مباراة شركة لبيانا والأهلي طرابلس.

والسبت، المباراة الأولى ستجمع التحدي والصلول الخضر ويعقبها مباراة المحلة وخليج السدرة.