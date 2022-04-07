النصر يلتقى خليج سرت في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب سرت، في الساعة الـ11 من مساء اليوم الخميس، مباراة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري.

وتجمع مباراة الليلة النصر ثالث المجموعة الأولى بـ29 نقطة، مع مضيفه خليج سرت، عاشر الترتيب برصيد 8 نقاط.

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ونبقى مع الدوري الليبي الممتاز، غدا الجمعة حيث يشهد ملعب مصراتة مباراة مؤجلة في المجموعة الثانية تجمع الاتحاد وأبوسليم.

مباريات الأسبوع السابع إيابا

وحددت المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد خمس مباريات في الأسبوع السابع إيابا للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى وفق التالي:

الأحد 10 أبريل: على ملعب بنينا ببنغازي، التحدي يستضيف دارنس بداية من 11 ليلا.

الإثنين 11 أبريل: ستقام ثلاث مباريات بملعب البيضاء، التعاون يلتقي الأهلي بنغازي بداية من 11 ليلا، وبملعب بنينا ستقام مباراتان الهلال يتبارى مع خليج سرت بداية من الساعة 9:30 ليلا، ويعقبها مباراة الصداقة والأخضر بداية من الساعة 11:45 ليلا.

الثلاثاء 12 أبريل: بملعب بنينا، النصر يتبارى مع شباب الجبل بداية من 11 ليلا.