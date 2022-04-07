فوز الوحدة وأبومليانة في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل على ملعب نادي المجد بطرابلس بطولة المرحوم عبد الحميد شعماش، لقدامى اللاعبين.

وفي آخر النتائج المسجلة فاز قدامى أبومليانة على الشرطة، وبنتيجة 7 أهداف مقابل 5، وأدار المباراة الحكمان لطفي بللو وأشرف البلسوس، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب أبومليانة حسين عمار.

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كما فاز قدامى الوحدة على اليرموك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين 3 /2، وأدار المباراة الحكمان الشارف الفزاني ومحمد إمبيص، وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب الوحدة عبدالله الجديدي.

والخميس الظهرة يتبارى مع الترسانة، والجمعة الأولمبي يلاقي الأهلي طرابلس، والسبت أبوسليم يواجه الشرطة.

مفكرة النتائج

المجد × الترسانة: (7/ 1).

الشط × الأهلي طرابلس: (4/ 3).

أبومليانة × الشرطة: (7/ 5).

الوحدة × اليرموك: (3 / 2).