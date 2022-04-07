الأهلي بنغازي يفوز في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت ببنغازي المرحلة التمهيدية الثانية لكأس ليبيا لكرة السلة، لفرق المجموعة الثانية، بنظام النصف دوري.

وشارك في المرحلة التمهيدية فرق النصر والهلال والأهلي بنغازي. ويتأهل صاحبا الترتيب الأول والثاني، للنهائيات على مستوى ليبيا.

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وأولى المباريات انتهت بفوز الأهلي بنغازي على الهلال وبنتيجة 69 /51. وغدا الجمعة الأهلي بنغازي يتبارى مع النصر، والختام الإثنين المقبل بمباراة النصر، والهلال.

يشار إلى أن المجموعة الأولى أكملت مبارياتها وتأهل منها للنهائيات فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد.