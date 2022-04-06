بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي × التحدي» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «شهداء بنينا»، مواجهة بين فريق «الأهلي بنغازي» مع «التحدي»، ضمن مباريات الإياب (الجولة الـ15) لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم الموسم الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

يسعى «الأهلي بنغازي» إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في آخر مباراتين أمام «الهلال» و«دارنس» بالخسارة من الأول والتعادل مع الثاني. أما «التحدي» فيأمل في تحقيق انتصاره الثاني بمسابقة الدوري هذا الموسم على أمل الابتعاد عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.