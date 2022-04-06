قناة «WTV» تبث استديو تحليليا لمباراة الأهلي بنغازي والتحدي في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة «الأهلي بنغازي»، أمام نظيره «التحدي»، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه عبدالرزاق بالحاج، في حضور خبراء التحليل رمزي السويكر، وعادل الخمسي، وعبدالرحيم نجم.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة «الأهلي بنغازي» و«التحدي» عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الأهلي بنغازي والتحدي عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

يسعى الأهلي بنغازي إلى العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في آخر مباراتين أمام الهلال ودارنس بالخسارة من الأول والتعادل مع الثاني. أما التحدي فيأمل في تحقيق انتصاره الثاني بمسابقة الدوري هذا الموسم على أمل الابتعاد عن خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى.