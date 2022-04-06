شخصيات رياضية تتفاعل مع بطولة «عبدالحميد شعماش»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تتواصل بطولة المرحوم عبدالحميد شعماش، الرئيس السابق لنادي «المجد»، بمشاركة عدة فرق على مستوى طرابلس.

وعبرت شخصيات عديدة عن متابعتها وتقديرها للقائمين على البطولة الرمضانية. وأعرب عبدالله شعماش شقيق المرحوم عبدالحميد، الذي تولى أيضًا رئاسة النادي خلفًا لشقيقه في سنوات مضت، وهو من الشخصيات الرياضية المعروفة، عن تقديره لهذه البطولة وشكره لـ«بوابة الوسط» على هذا الاهتمام الإعلامي.

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وأكد يوسف القبائلي، لاعب «المجد» السابق، عزم ورغبة اللاعبين على إحراز لقب البطولة، والفوز في أول مباراة على قدامى «الترسانة»، في رسالة واضحة.

فيما وجه عبدالمنعم الربيقي، عضو الجمعية العمومية للنادي، شكره للشركات الراعية للبطولة، واعتبر دعمها تشجيعًا للأندية في تنظيم مثل هذه البطولات.