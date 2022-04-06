الأولمبي يلتقي المدينة في افتتاح بطولة الراحل أحمد الغزال بسرت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق مساء غد الخميس على ملعب الكشاف بسرت بطولة المدرب الراحل أحمد الغزال لكرة القدم تحت إشراف وتنظيم أصدقاء الفقيد تخليدا وعرفانا منهم بدوره المتميز رياضيا وتعليميا وبمشاركة 16 فريقا جماهيريا من داخل مدينة سرت.

وزعت البطولة على أربعة مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرق الأولمبي والنهضة والمدينة والشعلة، أما المجموعة الثانية تكونت من فرق الصمود وشركة لبيانا والأجيال والأهلي طرابلس.

أما المجموعة الثالثة تشكلت من فرق الصلول الخضر والمحلة والتحدي وخليج سرت، والمجموعة الرابعة ضمت خليج سرت والنصر والزعفران وجامعة سرت.

وتفتتح البطولة غدا الخميس بمباراة المدينة والأولمبي بداية من الخامسة مساءً، ويعقبها مباراة النهضة والشعلة.