المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد خمس مباريات في الأسبوع السابع إيابًا للدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى.

الأحد 10 أبريل على ملعب بنينا ببنغازي، التحدي يستضيف دارنس بداية من 11 مساء، والإثنين 11 أبريل ستقام ثلاث مباريات، فعلى ملعب البيضاء، التعاون يلتقي الأهلي بنغازي بداية من 11 مساء، وبملعب بنينا ستقام مبارتان، الهلال يتبارى مع خليج سرت بداية من الساعة 9.30 مساء، ويعقبها مباراة الصداقة والأخضر بداية من الساعه 11.45 مساء.

والثلاثاء 12 أبريل، بملعب بنينا، النصر يتبارى مع شباب الجبل بداية من 11 مساء.