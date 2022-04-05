الشط يفوز على الأهلي طرابلس في بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، على ملعب نادي المجد بطرابلس، ثاني مباريات بطولة المرحوم شعماش لقدامى اللاعبين، وجمعت قدامى الأهلي طرابلس والشط، بإدارة الحكمين لطفي بللو ومحمد الثموني.

جاء الشوط الأول ليشهد تقدم الأهلي طرابلس بهدفين لهدف (2-1)، والشوط الثاني كانت الأفضلية لقدامى الشط الذين تمكنوا من إضافة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأهلي طرابلس، لتنتهي المباراة بفوز الشط بأربعة أهداف مقابل ثلاثة (4-3)، وتحصل لاعب الشط ناصر صليل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ومساء اليوم الثلاثاء، سيتجدد الموعد مع مباراة واحدة، الشرطة يلتقي أبومليانة، وغدًا الأربعاء الوحدة يلتقي اليرموك، والخميس الظهرة يتبارى مع الترسانة، والجمعة الأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس، والسبت أبوسليم يواجه الشرطة.

مفكرة النتائج

المجد × الترسانة (7-1)

الشط × الأهلي طرابلس (4-3)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)

جانب من منافسات بطولة شعماش. (فيسبوك)