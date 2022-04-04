ملعب أكاديمية بن عاشور يستقبل بطولة اتحاد الشرطة الرمضانية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يفتتح فريقا إدارة التدريب والمعهد العالي للشرطة اليوم الإثنين منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي بين الفرق التابعة لمكونات وزارة الداخلية، وذلك خلال فترة ما بعد الإفطار على ملعب أكاديمية بن عاشور لكرة القدم.

ويجمع اللقاء الثاني فريقا أمن المرافق والمنشآت وكلية ضباط الشرطة، ويتبارى في المباراة الثالثة فريقا الإدارة العامة للدعم المركزي وقوة دعم المديريات.

وتقام المسابقة بمشاركة 28 فريقًا تمثل مختلف مكونات وزارة الداخلية، الذين تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بواقع سبع فرق في كل مجموعة، وتقام المباريات خلال الفترة الليلية حيث تنطلق المباراة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا.