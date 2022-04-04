«المسابقات» تحدد موعد مباراة الأهلي طرابلس والفالوجا في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم السبت المقبل موعدا مباراة الأهلي طرابلس والفالوجا في دور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا على ملعب نادي أبوسليم بداية من الساعة الحادية عشرة مساء.

وفي سياق متصل، سبق للجنة المسابقات تحديد مواعيد ثلاث مباريات مؤجلة من الأسبوع السادس إيابا للدوري الليبي لكرة القدم، ستقام جميعها على الأضواء الكاشفة، حيث سيشهد ملعب البيضاء الأربعاء المقبل المباراة المؤجلة بين الأخضر وشباب الجبل.

الخميس ستقام مباراتان، على ملعب سرت، النصر يحل ضيفا على خليج سرت، وعلى ملعب بنينا الأهلي بنغازي يلتقي التحدي.