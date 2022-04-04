المجد يفوز على الترسانة بسباعية في افتتاح بطولة شعماش

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الأحد، على ملعب نادي المجد بطرابلس، بطولة المرحوم عبدالله شعماش لقدامى الأندية، بمشاركة 12 ناديا وزعت على 4 مجموعات.

مباراة الافتتاح انتهت بفوز المجد على الترسانة بسبعة أهداف مقابل هدف واحد (7-1)، وتحصل لاعب المجد عرفة الناكوع على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

واليوم الإثنين يتجدد الموعد مع مباراة قدامى الشط والأهلي طرابلس، وغدا الثلاثاء الشرطة يلتقي أبومليانة، والأربعاء الوحدة يتبارى مع اليرموك، والخميس الظهرة يلتقي الترسانة، والجمعة الأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس، والسبت أبوسليم يتبارى مع الشرطة.