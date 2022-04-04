الاتحاد الليبي لكرة اليد يعلن نظام وتفاصيل مسابقة الكأس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، فرج الضراط، قرارا بشأن شكل ونظام مسابقة كأس ليبيا لكرة اليد للموسم الرياضي (2021-2022).

ومن ضمن ما جاء في القرار، تقام مسابقة الكأس بمشاركة فرق دوري المحترفين، والدرجة الأولى، وجميع أدوار المسابقة، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وإقامة المباريات على الملاعب المعتمدة، بحسب صفحة اتحاد اللعبة عبر «فيسبوك».

تتولى الاتحادات الفرعية الإشراف على الأدوار التمهيدية، ويتأهل أول المجموعات الأربع للمرحلة الثانية على مستوى المناطق، ويتأهل أول وثاني كل منطقة للدور الرباعي على مستوى ليبيا والذي سيقام بنظام النصف دوري، أول المنطقة الأولى مع أول المنطقة الثالثة، وأول الثانية مع أول المجموعة الرابعة، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية.