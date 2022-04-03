دوري الدرجة الأولى الليبي يحدد الدور السباعي بعد صراع البقاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجا فريق الوحدة أحد أعرق أندية مدينة طرابلس من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن فاز على فريق البشائر (3-2) لتساهم النتيجة في بقائه بدوري الدرجة الأولى.

وهبط فرق اليرموك ووفاق صبراتة والأمل أوباري وصقور القلعة والسد والمختار وسيكون فريق الوحدة بنغازي أو شمال بنغازي أحدهما مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بعد اختتام مباراتهما الأخيرة.

وتأهل إلى الدور السباعي من فرق المنطقة الشرقية الصقور طبرق والبرانس القبة والمروج المرج وبنغازي الجديدة والوفاق أجدابيا والأنوار الأبيار.

ومن المنطقة الغربية فرق المستقبل الجميل ورفيق صرمان وأساريا الزواية والظهرة طرابلس وأبي الأشهر تاجوراء والبشائر مصراتة.

ومن المنطقة الجنوبية فريقا الشرارة سبها والهلال سبها.

الدور السباعي سيكون من مرحلة واحدة فقط بمشاركة 14 فريقًا مكونًا من 6 فرق من المنطقة الشرقية و6 فرق من المنطقة الغربية وفريقين من المنطقة الجنوبية، وسيتم إجراء قرعة بينها، بحيث يلعب فريق في المجموعة الغربية وفريق سيلعب في المجموعة الشرقية.