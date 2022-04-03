الاتحاد جاهز لمرافقة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يحل فريق «الاتحاد»، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، ضيفًا على فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي في آخر جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

فريق «الاتحاد» في حاجة لنقطة واحدة، والتعادل يكفيه للتأهل إلى الدور ربع النهائي لمنافسات كأس الاتحاد الأفريقي، رفقة «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي.

يأتي هذا بعد أن وصل «الاتحاد» إلى النقطة 10، وبات ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة السادسة والأخيرة: «أورلاندو» 12 نقطة، و«الاتحاد» 10 نقاط، و«شبيبة الساورة» 7 نقاط، و«رويال» دون نقاط.

وتشهد الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات المجموعات لقاءين الأول بين «الاتحاد» مع «أورلاندو»، والثاني يلتقي فيه «شبيبة الساورة» مع «رويال».