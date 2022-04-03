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المجد يلتقي الترسانة في افتتاح بطولة الراحل شعماش الرمضانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 03 أبريل 2022, 02:00 مساء
المجد يلتقي الترسانة في افتتاح بطولة الراحل شعماش الرمضانية
منافسات سابقة في دورات كرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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يشهد ملعب نادي المجد بطرابلس، اليوم الأحد، انطلاق بطولة الراحل عبدالحميد شعماش لكرة القدم لقدامى اللاعبين فوق الـ40 عامًا، تحت إشراف وتنظيم نادي المجد، وفاءً وعرفانًا لرئيس النادي السابق، بمشاركة 12 ناديًا، وزعت على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى
المجد والترسانة والظهرة.

المجموعة الثانية
الشط والأهلي طرابلس والأولمبي.

المجموعة الثالثة
أبومليانة والشرطة وأبوسليم.

المجموعة الرابعة
اليرموك والوحدة والمدينة.

اللجنة المنظمة  
تكونت اللجنة المنظمة من سالم العماري وعادل الزرقاني وجاسم التومي وطارق مقيق وطارق إشتيوي ورمزي القاضي وياسين عبدالله ومنير الكوني.

مباراة الافتتاح تجمع قدامى المجد والترسانة، وفى بقية المباريات غدًا الإثنين، الأهلي طرابلس يلتقي الشط، والثلاثاء، الشرطة وأبومليانة، والأربعاء، الوحدة واليرموك، والخميس، الظهرة والترسانة، والجمعة، الأولمبي يلتقي الأهلي طرابلس، السبت، أبوسليم يتبارى مع الشرطة.

كل مجموعه تتبارى فيما بينها من نصف دوري ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي.

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