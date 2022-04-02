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الصفاقسي التونسي يستقبل الأهلي طرابلس متصدر «الكونفدرالية».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 أبريل 2022, 05:32 مساء
الصفاقسي التونسي يستقبل الأهلي طرابلس متصدر «الكونفدرالية».. الأحد
مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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يستقبل «الصفاقسي» التونسي فريق «الأهلي» طرابلس غدًا الأحد في ختام دور المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، وغادرت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس، الخميس، متوجهة إلى مدينة صفاقس التونسية.

يلتقي «الأهلي» طرابلس فريق «الصفاقسي» التونسي في آخر جولات دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية» على ملعب الطيب المهيري.

فريق «الأهلي طرابلس» يتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة وهو في حاجة لنقطة واحدة لتصدر المجموعة، بينما فريق «الصفاقسي» خرج من حسابات المجموعة برصيد 4 نقاط.

ترتيب المجموعة: «الأهلي طرابلس» 12 نقطة، وبيراميدز» 10 نقاط و«الصفاقسي» التونسي 4 نقاط و«زاناكو» 3 نقاط.

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