الليبي بنور يقود الكوكب السعودي لنصف نهائي دوري البراعم...

قاد، أمس الجمعة، المدرب الليبي جمال بنور فريق الكوكب السعودي للدور النصف نهائي في بطولة المملكة العربية السعودية لفئة براعم كرة القدم تحت 13 عامًا، رغم خسارته أمام براعم أبها (0-3) مستفيدًا من فوزه ذهابًا (4-0).
وسيواجه براعم الكوكب في الدور نصف نهائي براعم الجبلين الذي تأهل بعد فوزه الجمعة أيضًا على التعاون (1-0).
كما تأهل براعم العدالة أيضًا إلى الدور نصف نهائي بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على الفاو (3-1)، (1-0)، وسيلاقي المتأهل من مباراة الإياب اليوم السبت التي ستجمع العروبة وضيفه الأنصار، ولقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).
يشار إلى أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى ستتأهل إلى الدوري الممتاز للبراعم على مستوى المملكة العربية السعودية الموسم المقبل.
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