مسابقات «اليد» تؤجل مباريات الأسبوع الـ13 بالدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، بشكل مفاجئ تأجيل مباريات الأسبوع الثالث عشر (الرابع إيابا)، للدوري الليبي لكرة اليد، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة.

وتأجلت المباريات التي كانت ستجمع الجزيرة مع الأهلي طرابلس، والاتحاد مع الشرطة، وأيضا الهلال مع الأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة النجمة مع النصر.

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حضور 50 مشجعًا

وكان المدير التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة اليد، عزيز المقطوف، أرسل خطابًا إلى رؤساء مجالس الأندية، المشارِكة في دوري المحترفين وبطولة الكأس، من أجل عودة الجماهير الرياضية إلى الملاعب.

وأشار المقطوف، في الخطاب، إلى قرار رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، بشأن السماح بحضور الجماهير بصورة تدريجية، ولعدد محدود اعتبارًا من الأسبوع الرابع من مرحلة الإياب.

وأخطر المدير التنفيذي، الأندية في خطابه، بأن الاتحاد استقر على حضور 50 مشجعًا لكل فريق في المباريات المقبلة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة.