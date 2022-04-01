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«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 01 أبريل 2022, 09:17 صباحا
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي.. و«الهلال» يبتعد عن المنافسة
مباراة بالدوري الليبي. (الإنترنت)
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اُختتمت مباريات الأسبوع السادس إياباً من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في الموسم الرياضي الجاري (2021 - 2022)، بإقامة سبع مباريات من مرحلة الإياب، وتأجلت ثلاث مباريات، بسبب مشاركة المنتخب في بطولة ودية في موريتانيا خلال فترة التوقف الدولي (أيام فيفا)، وقد تم تسجيل 14 هدفاً خلال الجولة في المجموعتين، بواقع هدفين للمجموعة الأولى، و12 هدفاً في الثانية.

المجموعة الأولى
وأجلت لجنة المسابقات ثلاث مباريات من المجموعة، وهي «الأهلي بنغازي» مع «التحدي»، و«النصر» مع «خليج سرت»، و«الأخضر» مع «شباب الجبل». وأُقيمت مباراتان «الهلال» و«دارنس»، وانتهت بالتعادل السلبي، و«الصداقة» و«التعاون» انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليصل أهداف المجموعة الأولى إلى هدفين فقط. وتقدم «التعاون» في الدقيقة 38 من عمر المباراة بهدف عن طريق لاعبه الشامخ القذافي ليضع الفريق في المقدمة. ولكن في الشوط الثاني، تمكن فريق «الصداقة» من العودة للمباراة بهدف عن طريق لاعبه معتصم التائب في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

المجموعة الثانية
جرت خلال الجولة الثانية في الجولة السادسة إياباً، خمس مباريات، حيث تعادل «المدينة» و«أبوسليم» سلبياً، بينما تعادل «الأولمبي» و«السويحلي» بهدفين مقابل هدفين، وبدأ فريق «الأولمبي» بالتسجيل في المباراة وتحديداً في الدقيقة 28، عن طريق لاعبه طارق بشارة، وبعدها عاد فريق «السويحلي» إلى المباراة من جديد، وتمكن من إدراك هدف التعادل عن طريق لاعبه أنس كحول في الدقيقة 36. ورفض فريق «الأولمبي» أن يخرج من الشوط الأول متعادلاً، ليتقدم مرة أخرى بهدف عن طريق فخري العمدوني في الدقيقة 43 من عمر المباراة. وفي الشوط الثاني استمرت الأمور على هذا النسق حتى الدقيقة 82 من عمر المباراة، التي تمكن فيها فريق «السويحلي» من خطف هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد المنقوش.

وفاز «الأهلي طرابلس» على «المحلة» بثلاثة أهداف نظيفة، حيث افتتح أهداف «الزعيم» لاعبه محمد الطبال بالدقيقة 28، قبل أن يعزز صالح الطاهر تقدم «الأهلي طرابلس» أمام «المحلة» في الدقيقة 46، وفي الشوط الثاني تقدم «الأهلي طرابلس» بالهدف الثالث عن طريق النيران الصديقة، عندما سجل أحمد الميري هدفاً في مرماه. كما فاز «الاتحاد المصراتي» على «الخمس» بهدفين مقابل هدف، وتقدّم أبناء مصراتة عن طريق هداف الفريق، المهاجم الكونغولي كريست بكاكاي في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عاد «الخمس» في النتيجة عن طريق معاذ عبدالمجيد في الدقيقة 51، قبل أن يمنح اللاعب مروان الصويعي هدف الفوز لـ«الاتحاد المصراتي» في الدقيقة 71، في مباراة شهدت طرد لاعب «الخمس» محمد بوستة بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 76. وفاز «الاتحاد» على «الشط» بهدفين دون رد، سجل الأول عمر الخوجة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، فيما أضاف فرج غيضان الهدف الثاني بالدقيقة 78.

وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث إياباً للدوري الليبي الممتاز، حقق فريق «الأهلي طرابلس» فوزاً في ديربي العاصمة بين أمام «المدينة» على أرضية ملعب أبوسليم بطرابلس. المباراة انتهت بهدف دون مقابل سجله مدافع «الأهلي» وسام أبوسنينة في الدقيقة 89، في مباراة متكافئة بين الفريقين. «الأهلي طرابلس» تصدر المجموعة الثانية برصيد 23 نقطة في المركز الأول من 12 مباراة و«المدينة» رصيده 18 نقطة بالمركز السابع.

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مجموع الأهداف
وصل مجموع أهداف المجموعة الثانية إلى 12 هدفاً، ليصل مجموع الأهداف المسجلة حتى اختتام مباريات الأسبوع السادس إياباً إلى 294 هدفاً، المجموعة الأولى شهدت تسجيل 172 هدفاً، والثانية 122 هدفاً.

ترتيب المجموعة الأولى
«الأهلي بنغازي» 35 نقطة ناقص مباراة، «الأخضر» 31 نقطة ناقص مباراة، «النصر» 29 نقطة ناقص مباراة، «الهلال» 21 نقطة، «الصداقة» 19 نقطة، «التعاون» 19 نقطة، «دارنس» 14 نقطة، «شباب الجبل» 12 نقطة ناقص مباراة، و«خليج سرت» 8 نقاط ناقص مباراة، «التحدي» 8 نقاط ناقص مباراة.

ترتيب المجموعة الثانية
«الأهلي طرابلس» 23 نقطة منقوصاً منه 3 مباريات، حيث خاض 12 مباراة فقط، بالتساوي مع «الأولمبي» في صدارة المجموعة موقتاً برصيد 23 نقطة أيضاً، ولكنه خاض 14 مباراة، و«الاتحاد» 22 نقطة منقوصاً منه خمس مباريات، و«السويحلي» 19 نقطة، و«أبوسليم» 19نقطة منقوصاً منه مباراة، و«المدينة» 18 نقطة منقوصاً منه مباراة، و«الاتحاد المصراتي» 19نقطة منقوصاً منه مباراتان، و«المحلة» 14نقطة منقوصاً منه مباراة، و«الخمس» 12 نقطة منقوصاً منه مباراة، «الشط» 4 نقاط.

متفرقات من الدوري
«الأهلي بنغازي» أول المتأهلين للدوري السداسي من المجموعة الأولى، بعد أن جمع 35 نقطة، و«الأخضر» ضمن تأهله للدور السداسي، و«النصر» الأقرب للتأهل للدور السداسي من المجموعة الأولى، «الأخضر» 31 نقطة، و«النصر» 29 نقطة، وابتعاد فريق «الهلال» عن المنافسة ورصيده 21 نقطة. المجموعة الثانية، «الاتحاد» 22 نقطة وتتبقى له خمس مباريات مؤجلة، و«الأهلي طرابلس» 20 نقطة وتتبقى له أربع مباريات مؤجلة، و«الأولمبي» 22 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام «الأهلي طرابلس»، والفرق الثلاثة هي الأقرب للتأهل للدوري السداسي من المجموعة الثانية.

تتبقى على المرحلة الأولى من الدوري الليبي الممتاز ثلاث جولات فقط، الأسابيع السابع والثامن والتاسع، هناك فرق في المناطق الدافئة من المجموعة الأولى هي «الهلال» و«التعاون» و«الصداقة» و«دارنس»، وفي المجموعة الثانية «المدينة» و«السويحلي» و«الاتحاد المصراتي» و«أبوسليم». ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأخضر» هو أكثر الفرق هجومياً، حيث سجل 35 هدفاً حتى الآن في شباك المنافسين، بينما جاء فريق «الشط» الأضعف دفاعياً، حيث أصبح أكثر الفرق استقبالاً للأهداف.

أندية مهددة بالهبوط
فرق مهددة بالهبوط من المجموعة الأولى، «خليج سرت» 8 نقاط، و«التحدي» 8 نقاط، و«شباب الجبل» 12نقطة، أما المجموعة الثانية، «الشط» 4 نقاط، و«الخمس» 12، و«المحلة» 14 نقطة.

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