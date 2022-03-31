علي الرياني يعلق على استقالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

علق علي الرياني، لاعب الترسانة السابق والمدرب الحالي للمنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة، على استقالة شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، واعتذاره للشعب الجزائري بعد الفشل في بلوغ كأس العالم قطر 2022.

وقال علي الرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن استقالة شرف الدين عمارة هي رسالة شجاعة، وتؤكد على احترامه المسؤولية.

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وتمنى أن تكون خطوة اعتذار رئيس الاتحاد الجزائري واستقالته، رسالة إلى الاتحاد الكرة الليبي بعد الاخفاقات المتتالية.