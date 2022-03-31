بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، صباح الخميس، إلى مدينة صفاقس التونسية؛ استعدادا لمواجهة فريق الصفاقسي التونسي في آخر جولات دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره الصفاقسي التونسي، مساء الأحد على ملب الطيب المهيري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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